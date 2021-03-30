Volkswagen переименует свои электромобили в Voltswagen

Немецкая компания Volkswagen переименует свои новые электромобили в Voltswagen.

Об этом сообщает портал USA Today. И это не первоапрельская шутка. Таким оригинальным способом в концерне намерены подчеркнуть активное расширение своей электрической линейки и желание стать производителем номер 1 машин без вредных выбросов.

Объявление немецкого автопроизводителя об изменении ненадолго появилось на его медиа-сайте компании в понедельник, прежде чем оно было удалено, поскольку, по-видимому, было выпущено до официального согласования со всеми вовлеченными в процесс сторонами.

По информации одного из представителей концерна VW, пожелавшего остаться неизвестным, это не шутка и не маркетинговый ход, а вполне продуманное решение. По-видимому, релиз, датированный 29 апреля выпустили по ошибке 29 марта.

"Voltswagen – это больше, чем просто изменение названия, это публичное заявление о будущих инвестициях компании в электрическую мобильность. Новое имя и торговая марка символизируют мощные движущие силы, которые Voltswagen привел в движение, преследуя цель перемещать людей из точки А в точку Б с помощью электромобилей", – говорится в релизе.

Электрические модели получат эмблему с названием Voltswagen, а автомобили с бензиновым двигателем будут иметь стандартный значок VW.

Объявление также совпало со стартом продаж нового электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Кроме того, в концерне планируют довести годовые объемы продаж электромобилей до 1 миллиона экземпляров к 2025 году, а к 2029 году иметь в своем продуктовом портфолио более 70 моделей на электротяге.

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