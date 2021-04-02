Жарт про Voltswagen загрожує неабиякими проблемами для VW

Новина про перейменування Volkswagen у Voltswagen може загрожувати концерну серйозними збитками.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Наслідки офіційного прес-релізу компанії про перейменування у Voltswagen призвела до величезного скандалу. Причиною цього став той факт, що він був багатьма сприйнят всерйоз.

Нагадаємо, що Volkswagen анонсував масштабний ребрендинг на ринку США – перейменування всього підрозділу в Voltswagen of America. Таким чином в концерні хотіли підкреслити перехід автомобілів марки на електроенергію. З урахуванням того, що останнім часом концерн постійно розповідає про свої "зелених" інновацій, ніхто і не подумав, що це всього лише першоквітневий жарт. Мало того, активно розтиражований у ЗМІ прес-реліз привів до зростання вартості акцій концерну майже на 10%.

Через добу після публікації релізу у Volkswagen заявили, що він був приурочений до 1 квітня, але було вже пізно. В результаті виконавчому директору американського підрозділу Volkswagen Скотту Кіо довелося виправдовуватися і взяти на себе відповідальність за невдалий розіграш.

"Ніколи у наших найсміливіших мріях ми не могли собі уявити, що це станеться, – сказав Скотт Кіо, генеральний директор Volkswagen Group of America, в інтерв'ю The Wall Street Journal. – Якщо у мене є хоч якась можливість повернути вашу довіру, я зроблю це".

Volkswagen дійсно вкладає великі кошти у електромобілі, але жарт з приводу зміни назви може призвести до перевірок з боку Комісії з цінних паперів та судових розглядів з боку інвесторів, яких цей жарт увів в оману. Закон про фондові біржі забороняє компаніям робити помилкові заяви інвесторам або ті, що вводять їх в оману. "Це не те, що повинна робити відповідальна глобальна компанія", – коментує в інтерв'ю CNN Чарльз Уайтхед, професор права Корнельського університету.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн Volkswagen має намір припинити розробку двигунів внутрішнього згоряння.