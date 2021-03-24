Volkswagen прекратит разрабатывать двигатели внутреннего сгорания

Volkswagen больше не намерен разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания. Существующих разработок агрегатов будет достаточно, прежде чем бренд станет в основном электрическим.

Генеральный директор компании Ральф Брандштеттер заявил, что не надеется на выпуск совершенно нового семейства двигателей. Тем не менее, он хочет подготовить двигатели, которые сейчас используются, к новым стандартам выбросов. Об этом сообщает издание Automobilwoche.

Брандштеттер сказал, что определенный период машины с ДВС понадобятся VW, чтобы зарабатывать деньги для финансирования трансформации, которая происходит во всей группе Volkswagen. На прошлой неделе Audi объявила об остановке разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Их генеральный директор Маркус Дюсманн обосновал решение планами ЕС по более жестким стандартам выбросов "Евро-7". На этот стандарт ссылаются и Daimler, которые также больше не будут разрабатывать двигатели нового поколения.

Ни в одной компании не указали точную дату, когда они будут производить исключительно электромобили. Ранее в VW Group собирались выпустить последний двигатель внутреннего сгорания в 2026 году, и работать с ним до 2040 года. Будет ли это так – неизвестно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Audi остановила разработку новых двигателей внутреннего сгорания. Они также будут адаптировать к стандартам существующие ДВС.