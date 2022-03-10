Шинный гигант Continental приостановил деятельность в рф

Немецкая компания Continental приняла решение заморозить деятельность в рф. В частности, закрыт завод по производству шин в Калуге.

Об этом сообщает портал Motor1. Решение уже вступило в силу, производственная площадка будет простаивать до специального уведомления. Впрочем, в компании заверили, что персонал получит выплаты по неустойке. В результате без работы останется 1300 сотрудников.

За время войны, развязанной фашистской хунтой Кремля, большинство автомобильных компаний объявили о приостановлении деятельности в стране-агрессоре. Skoda заморозила работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки и выпуск моделей Mercedes-Benz также прекращены, ушли из рф немецкий концерн BMW и японский Nissan.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, нефтяной концерн Shell выйдет из всех проектов в рф.