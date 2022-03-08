Nissan выделяет средства в поддержку украинского народа и останавливает экспорт автомобилей в россию

Компания Nissan создала фонд Nissan Cares в размере 2,5 млн. евро для поддержки народа Украины. Приоритетом Nissan всегда были безопасность и обеспечение жизнедеятельности людей, и фонд Nissan Cares будет способствовать более широким усилиям поддержки народа Украины, а также помощи пострадавшим работникам компании и их семьям.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Через фонд Nissan пожертвует один миллион евро Красному Кресту и другим некоммерческим организациям для поддержки текущих чрезвычайных мер, оказывающих спасательную помощь и необходимые товары для семей и детей. Там, где это может помочь, компания готова пожертвовать транспортные средства.

Кроме того, в рамках фонда компания выделяет 1,5 миллиона евро для обеспечения финансовой стабильности и постоянной поддержки сотрудников Nissan и их семей, пострадавших от войны. В частности, средства этого фонда могут быть использованы для организации переезда семей работников, на проживание перемещенных семей, медицинские расходы и специальную помощь для детей.

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Сотрудники компании и партнеры, которые хотят напрямую помочь, смогут внести взносы в специальный фонд Nissan Cares либо с помощью денежных пожертвований, либо товаров, таких как продукты питания и одежда.

Генеральный директор Nissan Макото Учида сказал: "Мы все были чрезвычайно тронуты страданиями многих людей и семей, включая членов нашей собственной семьи Nissan. Мы создали фонд Nissan Cares, чтобы поддерживать наших сотрудников, а также международные усилия по преодолению последствий этой необъятной трагедии украинского народа" .

Что касается операционной деятельности Nissan в России, то компания уже приостановила экспорт автомобилей к ней, а также ожидает, что вскоре производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге также прекратится.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan рассказала о результатах работы в 2021 году.