Rolls-Royce создал кабриолет Boat Tail за $28 млн

Британская компания Rolls-Royce возрождает традиции кузовостроения по индивидуальным заказам. Подразделение Coachbild презентовала уникальный кабриолет Boat Tail стоимостью 28 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на базе новой платформе и является современной интерпретацией кузовной версии Rolls-Royce Boat Tail 1932 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Идея возрождения традиций кузовостроения по индивидуальным заказам родилась несколько лет назад, а первым результатом стало появление уникальной модели Sweptail в 2017 году. Автомобиль вызвал огромный интерес у коллекционеров и любителей продукции бренда. Некоторые из них выразили желание заказать нечто подобное. Причем, у некоторых клиентов были схожие пожелания использовать морскую тематику. В компании вспомнили о популярных в 30-е годы машинах с кузовом Boat Tail, задняя часть которых напоминала корпус яхты.

После предварительных переговоров с тремя заказчиками в компании принялись за работу над проектом Boat Tail. По итогам длительных обсуждений было решено, что все три автомобиля будут иметь общий кузов, однако внутри каждый из них будет абсолютно уникален, отражая вкусы, взгляды и амбиции владельцев.

Первый Rolls-Royce Boat Tail заказала состоятельная супружеская пара, в коллекции которой есть несколько автомобилей Rolls-Royce, в том числе заботливо восстановленный Boat Tail 1932 года.

Кузов новинки выполнен в любимом цвете заказчика – голубом. Для автомобиля подобран сложный, насыщенный оттенок: в тени цвет морской волны с отливом смотрится сдержанно, а при солнечном свете проступает сияние металлических и хрустальных частичек. Для предельно гладкого покрытия при нанесении краски – до того момента, как она окончательно высохнет, – края кузовных панелей были вручную отполированы и сглажены. Колеса окрашены в ярко-синий цвет и покрыты слоем лака.

Капот вручную выкрашен в контрастный оттенок с эффектом градиента, который постепенно затемняется ближе к решётке радиатора и своеобразным водопадом ниспадает на неё, придавая передней части прогрессивный и уверенный вид.

Кожаная отделка салона перекликается с цветовым переходом на капоте. Так, передние сиденья обиты кожей более тёмного синего оттенка, а задние – оформлены в более светлом тоне. Мягкий металлический блеск на коже перекликается с цветом краски кузова, а детализированная прострочка и окантовка выполнены в насыщенном синем цвете.

Ярко-синий цвет также добавлен в структуру материала из технического волокна, которым отделан салон. Голубые акценты вплетены в идеально выверенный геометрический рисунок под углом 55 градусов, имитируя водяной след.

Архитектура передней панели автомобиля намеренно упрощена для соответствия современной эстетике. Избавленный от лишних элементов "холст" приковывает внимание к часам Bovet, специально заказанным клиентом для Boat Tail. В панель интегрированы два реверсивных хронографа: один – для супруги, второй – для мужа. При этом часы можно носить на запястье или поместить их в центральную часть передней панели Boat Tail. Такое решение реализовано впервые в мире.

Коллекционирование дорогих перьевых ручек – еще одно увлечение заказчика. В бардачке автомобиля размещается кофр из алюминия и кожи, где скрывается одна из его любимых ручек Montblanc.

Панель приборов отделана в технике Гильоше (Guilloché), которая широко применяется в работе с дорогими ювелирными изделиями и часами. Элегантный двухтонный руль с тонким ободом также выполнен в общей цветовой гамме.

Кроме того, в салоне использовано пористое дерево Calladelengo с его приятной на ощупь структурой. Шпон антрацитового цвета добавляет изысканности и глубины, компенсируя мягкость светло-голубой отделки. Дерево, применяемое в отделке панели и трансмиссионного тоннеля, также уложено фрагментами под углом 55 градусов.

При нажатии кнопки отделанная деревом хвостовая часть автомобиля раскрывается, словно крылья бабочки. Приводной механизм синхронно и грациозно раскрывает створки, представляя содержимое отсеков, расположенных под углом 15 градусов. Набор оборудован аксессуарами для элегантной трапезы на свежем воздухе: одна его сторона отведена для аперитивов, а другая – для закусок и дополнена набором приборов с гравировкой "Boat Tail" от марки Christofle.

Встроенный холодильник, рассчитанный на пару бутылок шампанского, был разработан для хранения любимого шампанского заказчика – винтажного Armand de Brignac. Форма отсеков в холодильнике сформирована специально по размеру бутылки, а их обрамления отполированы и выполнены в её цвет.

Фирменные зонтики в дверях – неизменный атрибут современных Rolls-Royce – готовы защитить от любой непогоды. А для наслаждения теплой погодой автомобиль оснастили навесом от солнца. Телескопический механизм раскрывает его причудливый купол.

В отсеках набора также можно обнаружить вращающиеся коктейльные столики для удобной подачи закусок и два складных кресла, спроектированных в Rolls-Royce и изготовленных итальянским производителем мебели Promemoria. Кресла сделаны из того же углеродного волокна, что и ряд элементов отделки автомобиля, и обиты синей кожей в тон салона, обеспечивая общую визуальную эстетику.

Техническими компонентами для автомобиля поделился флагман модельной гаммы компании – Phantom. Под капотом располагается 6,75-литровый V12 с двумя турбинами, который развивает мощность 571 л.с. и обладает крутящим моментом в 900 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат" ZF.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Rolls-Royce возродит производство кузовов по индивидуальным заказам.