Rolls-Royce возродит производство кузовов по индивидуальным заказам

Британская компания Rolls-Royce намерена возродить традиции кузовостроения по индивидуальным заказам. Этим займется фирменной подразделение Coachbuild.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам руководителя компании Торстена Мюллера-Отвоса, в 2017 году уникальный Rolls-Royce Sweptail "стал началом пути" по возрождению традиций кузовостроения.

В основе новой концепции лежит современная архитектура, которая дебютировала на модели Phantom, а затем была использована в моделях Cullinan и Ghost. Она была разработана "с чистого листа", и позволяет масштабировать несущую пространственную конструкцию в зависимости от задач, которые стоят перед инженерами и дизайнерами.

Долгие годы основой для создания заказных кузовов служила классическая рама. Она позволяла реализовать любые самые причудливые фантазии заказчиков. Шасси отправлялось в специализированное кузовное ателье, где клиенты могли реализовать свои сокровенные мечты в металле. Современные технологии компьютерного проектирования позволяют больше не привязываться к рамной структуре, а создавать любые кузова, используя принципы модульности архитектуры. Этим и намерены заняться в подразделении Rolls-Royce Coachbuild.

В компании отметили, что, начиная с нынешнего года все автомобили, которые были изготовлены для покупателей имели элементы, созданные по индивидуальным заказам. В будущем процент таких элементов будет увеличиваться, а также появятся полностью уникальные модели, отличные от тех, что представлены в продуктовом портфеле компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в британской компании Radford намерены возродить традиции британских кузовных ателье.