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Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

Сергей Иванов
Новости
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Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

Немецкая компания Porsche отмечает 75-летие создания первого спорткара модели 356 эксклюзивным концептом Vision 357. Новинка будет экспонироваться на различных торжествах, посвященных юбилейной дате.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый концепткар Vision 357 получил в свое распоряжение 500-сильный 4-литровый 6-цилиндровый мотор, который приводит в движение задние колеса. Новинка создана инженерами и дизайнерами компании на базе модели Porsche 718 GT4 RS. Кузовные панели изготовлены из композитных материалов, а 20-дюймовые колесные диски для снижения веса изготовлены из магниевого сплава.

Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357
Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

К 75-летию Porsche подготовила специальную экспозицию "Движимый мечтами. 75 лет спорткаров Porsche", которая откроется 27 января в фирменном центре концерна Volkswagen в Берлине и продлится до 10 сентября нынешнего года. Посетители смогут узнать историю бренда Porsche и его успехов благодаря цифровым технологиям. Центральным экспонатом станет концепт Porsche Vision 357, созданным по мотивам первого Porsche 356.

Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

Кроме того, Porsche организует праздничные мероприятия на специализированной выставке Retro Classics, которая будет проходить с 23 по 26 февраля. А 9 июня в фирменном музее Porsche Museum в Цуффенхаузене откроется специальная экспозиция. 10-11 июня Porsche Germany проведет мероприятие под названием "Фестиваль мечты" на гоночной трассе Хоккенхаймринг. В расположенном там тестовом центре Porsche Experience Center, компания представит экспозицию, посвященную прошлому, современности и будущему бренда, где будут представлены различные модели, которые сыграли важную роль в истории Porsche.

Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

Также юбилейные выставки "75 Years of Porsche Sports Cars" будут открыты в Лос-Анджелесе в Petersen Automotive Museum, высокогорном музее в австрийском Гросглоккнере, а также швейцарском Museum of Transport в Люцерне. Кроме того, передвижная выставка "Driven by Dreams" будет экспонироваться в более чем 60 городах в Европе и США благодаря специальному грузовику, построенному к юбилею. Заключительное мероприятие под названием Rennsport Reunion состоится в рамках фестиваля в Калифорнии с 28 сентября по 1 октября.

Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

Наряду с 75-летием компания отмечает в этом году еще две знаменательной даты – 60 лет модели Porsche 911 и 100-летие легендарной гонки 24 часа Ле-Мана, в которой автомобили Porsche 110 раз побеждали в классе и 19 абсолютных побед.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030.