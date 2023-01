Porsche отмечает 75-летие первого спорткара концептом Vision 357

Немецкая компания Porsche отмечает 75-летие создания первого спорткара модели 356 эксклюзивным концептом Vision 357. Новинка будет экспонироваться на различных торжествах, посвященных юбилейной дате.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый концепткар Vision 357 получил в свое распоряжение 500-сильный 4-литровый 6-цилиндровый мотор, который приводит в движение задние колеса. Новинка создана инженерами и дизайнерами компании на базе модели Porsche 718 GT4 RS. Кузовные панели изготовлены из композитных материалов, а 20-дюймовые колесные диски для снижения веса изготовлены из магниевого сплава.

К 75-летию Porsche подготовила специальную экспозицию "Движимый мечтами. 75 лет спорткаров Porsche", которая откроется 27 января в фирменном центре концерна Volkswagen в Берлине и продлится до 10 сентября нынешнего года. Посетители смогут узнать историю бренда Porsche и его успехов благодаря цифровым технологиям. Центральным экспонатом станет концепт Porsche Vision 357, созданным по мотивам первого Porsche 356.

Кроме того, Porsche организует праздничные мероприятия на специализированной выставке Retro Classics, которая будет проходить с 23 по 26 февраля. А 9 июня в фирменном музее Porsche Museum в Цуффенхаузене откроется специальная экспозиция. 10-11 июня Porsche Germany проведет мероприятие под названием "Фестиваль мечты" на гоночной трассе Хоккенхаймринг. В расположенном там тестовом центре Porsche Experience Center, компания представит экспозицию, посвященную прошлому, современности и будущему бренда, где будут представлены различные модели, которые сыграли важную роль в истории Porsche.

Также юбилейные выставки "75 Years of Porsche Sports Cars" будут открыты в Лос-Анджелесе в Petersen Automotive Museum, высокогорном музее в австрийском Гросглоккнере, а также швейцарском Museum of Transport в Люцерне. Кроме того, передвижная выставка "Driven by Dreams" будет экспонироваться в более чем 60 городах в Европе и США благодаря специальному грузовику, построенному к юбилею. Заключительное мероприятие под названием Rennsport Reunion состоится в рамках фестиваля в Калифорнии с 28 сентября по 1 октября.

Наряду с 75-летием компания отмечает в этом году еще две знаменательной даты – 60 лет модели Porsche 911 и 100-летие легендарной гонки 24 часа Ле-Мана, в которой автомобили Porsche 110 раз побеждали в классе и 19 абсолютных побед.

