Первый Chevrolet Corvette Z06 продали за рекордную сумму

На американском аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле в минувший уикенд состоялись очередные торги. Одним из лотов стал первый экземпляр спорткара Chevrolet Corvette Z06 нового поколения, который был продан за рекордную сумму в 3,6 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Новинка, серийное производство которой стартует летом нынешнего года, стала одним из главных лотов аукциона. Первый экземпляр "заряженной" версии Chevrolet Corvette Z06 выполнен в лимитированном исполнении 70th Anniversary Edition. Автомобиль посвящен 70-летнему юбилею модели, впервые увидевшей свет в далеком 1953 году. От своих собратьев она отличается богатой комплектацией и дополнительными элементами декора.

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Как и предполагалось ранее, главным претендентом на победу в торгах был коллекционер Рик Хендрик, который является большим любителем автомобилей этой модели. В 2020 году именно он стал покупателем первого экземпляра Corvette восьмого поколения. Два года назад Рик выложил рекордную на тот момент сумму в 3 миллиона долларов за машину под номером 1. Теперь в его коллекции будет и первый экземпляр "заряженной" версии Z06, да еще и в юбилейном исполнении 70th Anniversary Edition.

Все деньги, вырученные на торгах за Corvette, отправятся в благотворительный фонд Operation Homefront, который поддерживает семьи американских военных.

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