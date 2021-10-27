Chevrolet представил 'заряженную' версию Corvette

Легендарная модель американской компании Chevrolet получила новую модификацию. Важным отличием Corvette Z06 стал совершенно новый двигатель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Восьмое поколение культового для многих американцев Chevrolet Corvette впервые радикально изменилось. Главное отличие от всех ранее представленных моделей стало расположение двигателя задней части машины. С появлением "заряженной" версии Z06 в компании разрушили еще один стереотип – вместо традиционного мотора с приводным нагнетателем автомобиль получил атмосферную "восьмерку".

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Совершенно новый 5,5-литровый V8 LT6 имеет "плоский" коленвал, систему смазки с сухим картером и четыре верхних распредвала – по два в каждой головке алюминиевого блока. Он способен развивать мощность до 670 л.с., а крутящий момент достигает 623 Нм при 6300 об/мин. Для сравнения, у предшественника с 6,2-литровым мотором отдача – 502 л.с. и 637 Нм соответственно. В паре с новым мотором работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. На разгон до первой "сотни" новинка тратит менее 3 секунд.

В базовую комплектацию Z06 вошли блокировка дифференциала с электронным управлением, адаптивные амортизаторы Magnetic Ride и система Launch Control для эффективного старта. Подвеску перенастроили, а колею расширили спереди на 30 мм, а сзади – на 40 мм. Установлены более крупные тормозные диски диаметром 370 мм спереди и 380 мм сзади, а также 6-поршневые передние механизмы Brembo. За дорогу новинка цепко держится шинами Michelin Pilot Sport 4S ZP размерностью 275/30 ZR20 спереди и 345/25 ZR21 – сзади.

Версия Z06 внешне отличается развитым аэродинамическим обвесом с оригинальным передним обтекателем с увеличенными воздухозаборниками, регулируемым задним спойлером и "квартетом" хромированных патрубков выхлопной системы. Кузов устал шире на 94 мм. Помимо купе со съемной панелью крыши, Corvette Z06 будет доступен кузовом родстер со складным верхом. Продажи новинки стартуют в США летом 2022 года. Цены станут известны позже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Chevrolet анонсировала самый мощный двигатель в истории бренда.