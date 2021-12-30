В США на продажу выставили эксклюзивный Chevrolet Corvette

Американская компания Prestige Imports, которая является крупнейшим в США дилером Lamborghini, выставила на продажу… рестомод Chevrolet Corvette 1964 года. Созданный по индивидуальному заказу автомобиль оценили в $400 тысяч.

Об этом сообщает портал Carscoops. По словам представителей дилерского центра в Майами, прежний владелец хотел создать "Vette, который не похож ни на какой другой". И те, кто построили этот автомобиль, выполнили поставленную задачу, что, естественно отразилось на цене – $399950.

Видео дня

За основу был взят Corvette второго поколения (1959-1967), но данный экземпляр выделяется необычным кузовом, каждая панель которого созданы заново. Изменения начинаются с передней части без привычных хромированных бамперов, решеткой радиатора в цвета кузова и полным отсутствием фар. Также машина получила совершенно иной капот с аэрографией в виде языков пламени.

Автомобиль получил широкие хромированными диски и массивные выхлопные трубы по бокам кузова. Ветровое стекло и линия крыши также были изменены, а арки задних колес стали намного шире, чем у обычного Corvette.

Задняя часть машины также совершенно иная, нежели у классических моделей второго поколения. Сзади также отсутствуют хромированные бамперы, а вместо цельного стекла используются два, разделенных перегородкой, как у более поздних машин третьей генерации. Корма выполнена в форме "утиного хвоста", как у моделей Porsche, а нижнюю часть украсили квартетом маленьких овальных фонарей.

Дизайн интерьера также претерпел серьезные изменения. Сиденья украшает светло-коричневая кожа, приборная панель и дверные карты окрашены в оранжевый цвет, а дополняет облик стильное трехспицевое рулевое колесо.

Под капотом, который также богато украшен аэрографией, располагается собранный вручную 5,7-литровый современный двигатель LS6 V8 от GM.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили необычный Chevrolet Camaro без дверей, но с двумя моторами.