Nissan X-Trail 2022 получил уникальную технологию двигателя ePower

Следующее поколение Nissan X-Trail получит новую инновационную технологию силового агрегата ePower. Автомобиль выйдет летом 2022 года.

Обновленный внедорожник представили в Шанхае. Он снова разделил большую часть дизайна экстерьера и интерьера с моделью Rogue, которая выходит для американского рынка. Автомобиль построен на значительно модифицированной версии платформы CMF-C от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом сообщили на сайте Nissan.

Силовой агрегат внедорожника получил систему ePower. Она отличается от обычной гибридной установки тем, что имеет бензиновый двигатель, но используется исключительно для зарядки аккумулятора. Тот, в свою очередь, питает электрический двигатель, подключенный к передней оси.

В Qashqai эта установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель, соединенный с установленным спереди электродвигателем общей мощностью 188 л.с. Идентична система, скорее всего, будет представлена на X-Trail, но с повышенной эффективностью и более низким выбросами.

Qashqai благодаря последней версии CMF-C получил новую подвеску и более отзывчивую систему управления, что улучшило динамику, поэтому X-Trail может ожидать та же участь. Nissan подтвердил, что будет предложен вариант с полным приводом, оснащенный различными настройками для езды по снегу, грязи и гравию.

Размеры и технические детали еще не раскрыты, но новый Rogue на 38 мм короче и на 5 мм ниже, чем его предшественник, и X-Trail может получить подобные изменения и множество новых дизайнерских решений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan расширил семейство спортивных версий Nismo, к которым добавился флагманский внедорожник Patrol.