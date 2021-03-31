Nissan показав 'прокачаний' позашляховик Patrol Nismo

Компанія Nissan розширює сімейство спортивних версій Nismo. До споркупе 370Z та GT-R додався флагманський позашляховик Patrol.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль створений до 70-річчя моделі Patrol.

Автомобіль оснащений атмосферним 5,6-літровим V8, який розвиває 428 к.с., а обертовий момент досягає 560 Нм. У парі з ним працює автоматична коробка передач, яка відправляє момент до всіх ведучих коліс.

Позашляховик отримав агресивний аеродинамічний обвіс, що містить нові бампери, бічні "спідниці", масивний задній дифузор та антикрило на даху. У зовнішності моделі вдало поєднуються червоні акценти з чорним глянцем. Нові колісні диски на 4,5 кг легші, ніж традиційні. Автомобіль отримав власні налаштування ходової та гальмівної системи.

У багато прикрашеному салоні використовується червоно-чорна колірна схема. На сидіннях та картах дверей з'явилися контрастні червоні вставки, а чорна шкіра отримала червону декоративну прострочку. Мультимедійна система підтримує комунікацію зі смартфонами, має бездротову зарядку і кілька портів USB-A та USB-C.

У комплектацію новинки увійшли сучасні технології Nissan Intelligent Mobility. Зокрема, автомобіль оснащено системою екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, а також системами запобігання фронтальному зіткненню, автоматичного перемикання світла фар та системою кругового огляду.

Nissan Patrol Nismo надійде до дилерів марки на Близькому Сході в квітні нинішнього року за ціною від $105 тисяч.

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