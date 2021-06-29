Немецкий стартап представил ремейк Audi Sport Quattro S1

Стартап из Баварии под названием Elegend AG представил свое первое детище – электрический спорткар EL1. Автомобиль посвящен легендарному Audi Sport Quattro S1, который в свое время не имел себе равных в гонках.

E-Legend EL1 станет первой моделью целого семейства машин на электротяге. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Компания Elegend AG из небольшого городка Байльнгрис в Верхней Баварии еще только делает свои первые шаги, но планы у ее основателя – дизайнера Маркуса Хольцингера – поистине наполеоновские.

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Прототип E-Legend EL1 представили на специальном мероприятии. Автомобиль оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. и способен разгоняться до 255 км/ч. На спринт от 0 до 100 км/ч электромобилю потребуется всего 2,8 секунды. Легкий кузов из карбонового волокна позволил снизить массу машины до 1680 кг. Машина имеет полный привод, а батареи емкостью 90 кВтч должно хватить по утверждению создателей на 400 км. Зарядное устройство позволяет заряжать батарею на скоростных станциях мощностью до 150 кВт.

За дизайн модели отвечала студия HOTE Studio für Produktdesign, а разработкой технической начинки занимались специалисты компании Roding Automobile, известная своими автомобильными проектами. Стоит отметить, что компания HOTE основана бывшим дизайнером Audi Вольфгангом Хольцингером, отцом создателя проекта E-Legend EL1. На ее счету участие в таких ярких и нетривиальных проектах, как Polestar 1 Concept и Precept, VW Sedric, Atlas Tanoak Concept и ID. Space Vizzion, Koenigsegg Jesko Absolut и Hongqi S9.

Электрический спорткар E-Legend EL1 будет изготовлен вручную тиражом 30 экземпляров. Стоимость стартует с внушительной суммы в 890 тысяч евро без учета налогов. Первый образец обещают продемонстрировать в начале будущего года. Кроме того, в планах создание еще двух моделей, которые также будут построены в количестве 30 экземпляров.

Пока идет подготовка к запуску проекта и в компании надеются привлечь инвесторов. А для широкой публики концепт E-Legend EL1 представят осенью на автошоу IAA-2021 в Мюнхене.

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