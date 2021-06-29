Немецкий стартап представил ремейк Audi Sport Quattro S1

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2 минуты
930
Немецкий стартап представил ремейк Audi Sport Quattro S1

Стартап из Баварии под названием Elegend AG представил свое первое детище – электрический спорткар EL1. Автомобиль посвящен легендарному Audi Sport Quattro S1, который в свое время не имел себе равных в гонках.

E-Legend EL1 станет первой моделью целого семейства машин на электротяге. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. и способен разгоняться до 255 км/ч

Компания Elegend AG из небольшого городка Байльнгрис в Верхней Баварии еще только делает свои первые шаги, но планы у ее основателя – дизайнера Маркуса Хольцингера – поистине наполеоновские.

Видео дня
На спринт от 0 до 100 км/ч электромобилю потребуется всего 2,8 секунды

Прототип E-Legend EL1 представили на специальном мероприятии. Автомобиль оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. и способен разгоняться до 255 км/ч. На спринт от 0 до 100 км/ч электромобилю потребуется всего 2,8 секунды. Легкий кузов из карбонового волокна позволил снизить массу машины до 1680 кг. Машина имеет полный привод, а батареи емкостью 90 кВтч должно хватить по утверждению создателей на 400 км. Зарядное устройство позволяет заряжать батарею на скоростных станциях мощностью до 150 кВт.

Электрический спорткар E-Legend EL1 создан по мотивам легендарного Audi Sport Quattro S1

За дизайн модели отвечала студия HOTE Studio für Produktdesign, а разработкой технической начинки занимались специалисты компании Roding Automobile, известная своими автомобильными проектами. Стоит отметить, что компания HOTE основана бывшим дизайнером Audi Вольфгангом Хольцингером, отцом создателя проекта E-Legend EL1. На ее счету участие в таких ярких и нетривиальных проектах, как Polestar 1 Concept и Precept, VW Sedric, Atlas Tanoak Concept и ID. Space Vizzion, Koenigsegg Jesko Absolut и Hongqi S9.

Автомобиль получит полностью цифровой кокпит

Электрический спорткар E-Legend EL1 будет изготовлен вручную тиражом 30 экземпляров. Стоимость стартует с внушительной суммы в 890 тысяч евро без учета налогов. Первый образец обещают продемонстрировать в начале будущего года. Кроме того, в планах создание еще двух моделей, которые также будут построены в количестве 30 экземпляров.

Электрический спорткар E-Legend EL1 будет изготовлен вручную тиражом 30 экземпляров

Пока идет подготовка к запуску проекта и в компании надеются привлечь инвесторов. А для широкой публики концепт E-Legend EL1 представят осенью на автошоу IAA-2021 в Мюнхене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Италии молодой стартап Kimera Automobili решил возродить легендарный спорткар Lancia Rally 037 в современном облике.

ГерманияНовости автомираэлектромобилиновостиавтоAudiретроИстория