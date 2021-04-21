70-летний дизайнер создал стильный суперкар

На автошоу в Шанхае состоялся дебют суперкара Hongqi S9, созданного знаменитым дизайнером Вальтером де Сильвой.

Об этом сообщается на сайте производителя. Несмотря на солидный возраст, 70-летний де Сильва продолжает активно трудиться (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После ухода из концерна Volkswagen в 2015 году с должности главного дизайнера, де Сильва работал над несколькими проектами. В прошлом году он основал компанию Walter De Silva & Partners, а первым проектом стал концептуальный суперкар, разработанный по заказу совместного итало-китайской компании Silk-FAW.

Суперкар Hongqi S9 получил эффектный дизайн, обрекаемый каплеобразный кузов из углепластика, подъемные двери-крылья и регулируемое заднее антикрыло. Дополняют образ крупные 21-дюймовые легкосплавные диски с высокоскоростной резиной размерностью 275/30.

В движение Hongqi S9 приводит гибридный силовой агрегат. Он состоит из турбированного мотора V8 объемом 4 литра и электродвигателя. Суммарная мощность установки достигает 1400 л.с. По утверждениям создателей, на разгон до "сотни" суперкару потребуется 1,9 секунды, а максимальная скорость превышает 400 км/ч.

О сроках появления серийной версии новинки и ее стоимости пока не сообщается. Но уже сам факт того, что к проекту привлекли де Сильву свидетельствует, что мечты концерна FAW по созданию собственного суперкара мирового уровня будут осуществлены.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hongqi показали трехместный автомобиль с люстрой и без руля.