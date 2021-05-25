Тюнеры обновили и модифицировали легендарную Lancia 037

Компания Kimera Automobili возродила раллийное авто начала 1980-х Lancia 037. Его модифицировали и назвали Kimera EVO37.

В те годы заработали новые правила раллийной группы В, которые помогли миру увидеть самые мощные ралли-кары в истории. Lancia надо было разработать новую модель для соревнований, и так родилась 037. Об этом сообщает Motor1.

Сегодня, наверное, осталось совсем немного Lancia 037, поэтому Kimera Automobili захотели возродить модель в новом виде. Их версия остается верной оригиналу.

Формы и линии одинаковы, а единственное изменение внешнего дизайна – светодиодные фонари. EVO37 немного длиннее оригинальный Lancia, и его корпус изготовлен из углеродного волокна вместо стеклопластика, что используется на 037. От заднего крыла до формы крыши все осталось так, как было.

Также автомобилю сохранили его 2,1-литровый двигатель от Italtecnica, который переделали и реконструировали с нуля под руководством инженера Lancia Клаудио Ломбарди. Благодаря турбонаддуву сейчас он производит 505 лошадиных сил и 550 Нм.

Kimera EVO38 все еще имеет задний привод и оснащается механической коробкой передач. Также здесь установлены углеродно-керамические тормоза Brembo.

Планируется выпустить всего 37 единиц Kimera EVO37, каждая из которых будет стоить от 480 000 евро. Модель дебютирует на предстоящем Goodwood Festival of Speed, а поставки начнутся в сентябре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в планах Kimera Automobili выпустить еще 10 EVO37 в исполнении Integrale, которые получат полный привод.