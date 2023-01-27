Названы топ-10 самых продаваемых автомобильных брендов 2022

Аналитики портала Focus2Move опубликовали рейтинг World Cars Brand Ranking 2022 – список самых продаваемых автомобильных брендов минувшего года. Интересно, что все топ-10 брендов продемонстрировали отрицательную динамику.

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Об этом свидетельствуют данные рейтинга. Первое место заняла японская компания Toyota, на втором месте – немецкий Volkswagen, а третье место досталось еще одному производителю из Японии – компании Honda.

По итогам минувшего года Toyota заняла 11,5% рынка с продажами на уровне 7,64 млн (-0,4%) автомобилей. У немецкого Volkswagen, который оказался на втором месте доля рынка составила 6,6%, а общий объем продаж достиг 4,39 млн автомобилей (-5.5%). В тройку лидеров вошла компания Honda, которая реализовала 3,57 млн автомобилей (-19.5%).

Четвертое и пятое место разделили коллеги по концерну Hyundai-Kia. На счету первой – 3,51 млн автомобилей (-8,6%), а второй удалось найти 2,82 млн поклонников по всему миру (-2,8%).

Шестое место занял Nissan с показателем 2,61 млн авто (-18,6%). Седьмое и восьмое место разделили BMW и Mercedes-Benz. Компании из Мюнхена удалось опередить своих конкурентов из Штутгарта – они реализовали 2,02 млн авто (-7,7%). Почитателей марки с трехлучевой звездой на капоте оказалось в минувшем году 1,9 млн (-1,8%).

Замыкают топ-10 американские Chevrolet и Ford с результатами соответственно 1,88 млн (-1,8%) и 1,84 млн (-5,1%).

В рейтинге самых продаваемых моделей ситуация выглядит следующим образом. На первом месте по итогам 2022 года оказалась Toyota Corolla, которую выбрали 1,12 млн покупателей по всему миру (-2,2%).

Благодаря огромному успеху гибридной версии, второе место завоевал кроссовер Toyota RAV4, за который своими кошельками проголосовали 869955 покупателей (-13,8%). На сегодняшний день это самый продаваемый SUV в мире.

Третье место у легендарного американского пикапа Ford F-Series, который при этом сохранил свои лидирующие позиции на рынке Северной Америке. Компании удалось реализовать 786757 (-8,8%).

С 15-го сразу на 4-е место неожиданно перескочил электрический Tesla Model Y с результатом 758605 экземпляров (+88.3%).

Пятую строчку рейтинга занял седан Toyota Camry, который привлек 675272 покупателей (-3%). Шестое и седьмое места заняли соответственно Honda CR-V – 600679 авто (-18,1%) и Tesla Model 3 – 595747 авто (+4,3%).

Популярный в Северной Америке пикап Chevrolet Silverado смог выйти на 8-е место с показателем 591758 экземпляров (+1,8%). За ним следуют пикап Toyota Hillux – 564208 (+2,5%), а замыкает топ-10 рейтинга – кроссовер Hyundai Tucson, на котором остановили свой выбор 563972 покупателя (+1%).

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