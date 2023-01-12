Acura, Ford и Kia названы ''Автомобилями года'' в Северной Америке

В начале января в США традиционно выбирают победителей североамериканского конкурса "Автомобиль года" – NACTOY. В этом году в списке лучших оказались Acura Integra, Kia EV6 и Ford F-150 Lightning.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Конкурс с длинным названием 2023 North American Car, Truck & Utility Vehicle of the Year (NACTOY) проводится с 1994 года. В его состав входят представители авторитетных автомобильных медиа из США и Канады. В этом году 50 членов жюри в течение нескольких раундов голосований выбрали из 47 претендентов сначала 26 полуфиналистов, затем 9 финалистов (по три в каждой категории), и, в конечном итоге, определили трех победителей.

В течение года жюри NACTOY провело сотни часов тестов, исследуя и оценивая автомобили с точки зрения автомобильных инноваций, дизайна, безопасности, технологий, удовлетворенности водителей, пользовательского опыта и стоимости.

"В этом году на конкурсе было представлено беспрецедентное разнообразие автомобилей, включая возрожденные модели, многочисленные электромобили, потрясающие спортивные машины, внедорожники, впечатляющие модели класса "люкс" и совершенно новые производители", – рассказал президент NACTOY Гэри Витценбург.

В номинации "Лучший легковой автомобиль 2023 года" победу одержала Acura Integra. Возрожденная модель компании Honda смогла опередить таких серьезных конкурентов, как Nissan Z и Genesis G80 EV.

Среди кроссоверов в ожесточенной борьбе победа досталась электрическому Kia EV6. Эта новинка смогла обойти более дорогие и престижные Cadillac Lyriq и Genesis GV60.

Но если победители в номинациях легковой автомобиль и SUV до последнего момента оставались загадкой, то в категории пикапов для многих выбор был очевиден. Зная фантастическую любовь американцев к Ford F-150, титул "Пикап года" вполне ожидаемо завоевал электрический Ford F-150 Lightning. Очевидно, что ни любимый многими Chevrolet Silverado ZR2, ни новичок Lordstown Endurance не могли составить конкуренцию бестселлеру. И это не удивительно, если вспомнить, что многие годы Ford F-150 является не только самым продаваемым пикапом в мире, но и самым продаваемым автомобилем в США.

Напомним, что в прошлогоднем конкурсе NACTOY победителем в номинации "Легковой автомобиль" назвали Honda Civic нового поколения, награду среди SUV получил Ford Bronco, а пикапом года – Ford Maverick.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван победитель престижного конкурса "Всемирный автомобиль года".