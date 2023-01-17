В Европе назвали ''Автомобиль 2023 года''. Видео

Жюри престижного европейского конкурса "Автомобиль года" определили победителя. Им стала новая модель компании Jeep – компактный кроссовер Avenger.

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Об этом сообщает пресс-служба организаторов. В нынешнем году в конкурсе принимали участие 57 представителей автомобильных медиа из 22 стран, которым предстояло оценить достоинства и недостатки 45 новинок, появившихся на европейском рынке в минувшем году. После тестов и голосования в финал вышли 7 автомобилей: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X и Volkswagen ID. Buzz.

В нынешнем юбилейном 60-м конкурсе победу присудили новому компактному кроссоверу Jeep Avenger. Торжественная церемония награждения конкурса 2023 Car of the Year состоялась в рамках открывшегося в Брюсселе международного автошоу. Avenger набрал 328 очков, в том числе 21 максимальный балл представителей жюри. Впервые престижная награда досталась американскому бренду, входящему в концерн Stellantis.

По итогам голосования на втором месте с результатом 241 балл оказался электрический Volkswagen ID. Buzz. Электрокросс Nissan Ariya оказался на третьей позиции (211 балл). Четвертое место в рейтинге (200 бвллов) – у Kia Niro. Французские Renault Austral и Peugeot 408 набрали 163 и 149 баллов соответственно. Ну а "двойняшки" Subaru Solterra/Toyota bZ4X заняли последнее место в рейтинге финалистов с 133 баллами. Напомним, что мероприятие проводится с 1964 года. В прошлом году победителем стал Kia EV6.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Acura, Ford и Kia названы "Автомобилями года" в Северной Америке.