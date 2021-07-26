Legende Automobiles показала первые изображение модели Turbo 3

Компания Legende Automobiles показала первые изображения анонсированного ранее проекта рестомода по мотивам Renault 5 Turbo. Производство планируют организовать в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Legende Automobiles, основанная в Лос-Анджелесе французским дизайнером Аланом Дерозье, намерена организовать производство рестомодов Legende Turbo 3 в честь Renault 5 Turbo.

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Эта модель была создана в 80-е годы для омологации раллийного болида. Хетчбек имел среднемоторную компоновку, задний привод и независимую подвеску, а собирала их родственная компания Alpine. 1,4-литровый мотор с впрыском топлива и турбокомпрессором Garrett выдавал "на гора" 160 л.с. За пять лет было изготовлено менее 5 тысяч экземпляров.

В создание рестомода помимо Legende Automobiles вовлечены тюнинг-ателье SoCal Frenchiez и BloodMotorsport. Последняя будет отвечает за техническую "начинку" возрожденной легенды. За основу взяли обычный Renault 5, кузов которого расширили по образу и подобию версии 5 Turbo, а кузовные панели выполнили из углепластика.

Четырехцилиндровый турбомотор мощностью 400 л.с. расположен за сиденьями и приводит задние колеса. Для управления секвентальной коробкой передач можно воспользоваться как классическим рычагом, так и подрулевыми лепестками. Спереди и сзади установили двухрычажную подвеску. Спереди – 16-дюймовые колеса, а сзади — 17-дюймовые.

Интерьер выполнен в ретро стиле, но все приборы цифровые. Legende Turbo 3 оснащен двухзонным климат-контролем, спортивными креслами с четырехточечными ремнями, а также каркасом безопасности. Стоимость и планы производства станут известны позже.

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