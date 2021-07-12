Французский стартап Legende Automobiles анонсировал рестомод Turbo 3, который станет современной инкарнацией центральномоторного Renault 5 Turbo. Компания планирует сделать c Renault 5 Turbo то же самое, что Singer и Everrati – c Porsche 911.

Рестомоды и ремейки классических моделей с электрической "начинкой" становятся все более популярными. Мы неоднократно рассказывали о подобных проектах. Очередную новинку в этой области совсем скоро обещает показать французская фирма Legende Automobiles.

За основу для своего творения энтузиасты взяли легендарный Renault 5 Turbo, который выпускался в начале 80-х в рамках программы омологации гоночного болида для ралли.

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Этот 3-дверный хэтчбек имел в своем арсенале 160-сильный 1,4-литровый мотор, который располагался за сиденьями водителя и единственного пассажира и приводил в движение задние колеса. За счет центрального расположения силового агрегата автомобиль отличался прекрасной управляемостью и завоевал немало побед в гонках.

Новинка, получившая название Turbo 3, своими формами напоминает классическую модель 80-х, но получит вместо ДВС полностью электрический силовой агрегат. Технические характеристики и все подробности о модели станут известны в ближайшие несколько месяцев. Интересно, что идея создания электрической модели по мотивам Renault 5 не нова. Ранее об аналогичном проекте заявили в самом Renault и даже показали яркий прототип.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкий стартап представил ремейк Audi Sport Quattro S1. Автомобиль посвящен модели Sport Quattro S1, который в свое время не имел себе равных в гонках.