Компания Hyundai назвала цены на новый пикап Santa Cruz

Южнокорейская компания Hyundai обнародовала цены на свой новый компактный пикап Santa Cruz. Первая партия уже появилась в салонах официальных дилеров марки в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году Hyundai решился побороться за покупателей в самом популярном в США сегменте пикапов.

Ранее у компании не было в модельной гамме таких машин, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Но и здесь корейцы пошли на хитрость. Дело в том, что в отличие от конкурентов Santa Cruz имеет компактные размеры и несущий кузов. В основе модели лежит популярный кроссовер Tucson нового поколения, с которым у пикапа много общего.

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Базовая версия SE обойдется покупателям в $23990. За эту сумму предлагается переднеприводная модификация с 2,5-литровым 193-сильным бензиновым мотором и 8-ступенчатым "автоматом". За топовую версию Limited с турбированным мотором на 279 сил и полным приводом обойдется в $39720. Для сравнения, аналогичный пикап Ford Maverick c гибридным силовым агрегатом мощностью 193 л.с. и передним приводом предлагается за $19995

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