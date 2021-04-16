Hyundai вышла на рынок пикапов с моделью Santa Cruz

Компания Hyundai решила заполучить свою часть от огромного пирога рынка пикапов и представила долгожданную новинку – пикап Santa Cruz.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на базе нового поколения кроссовера Tucson, поэтому имеет несущий кузов и поперечное расположение двигателя. Вариантов кузова не предусмотрено – он только один – 4-дверный с полноценным 5-местным салоном и полноразмерными дверями.

По своему дизайну Santa Cruz напоминает родственный Tucson. Он получил аналогичную светотехнику, встроенную в облицовку радиатора.

Santa Cruz имеет компактные размеры – 4971 мм в длину, 1905 мм – в ширину и 1694 мм – в высоту. По своим габаритам он меньше любого из пикапов, представленных на американском рынке, так что прямых конкурентов у новинки нет.

Колесную базу по сравнению с Tucson увеличили с 2755 до 3005 мм, но при этом длина грузовой платформы – всего 1323 мм. Автомобиль получил полностью независимую подвеску всех колес с пружинной многорычажкной конструкцией сзади.

Дизайн интерьера пикап унаследовал от Tucson. Основное отличие пикапа – привычный рычаг АКП вместо кнопок. Перед водителем – 10-дюймовый цифровой экран, а на центральной консоли расположился сенсорный дисплей мультимедийной системы на 8 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. Индивидуальный блок управления климат-контроля также полностью цифровой.

Под сиденьями второго ряда предусмотрено отделение для мелкой поклажи, а еще одно отделение с герметичной крышкой находится в заднем свесе.

В стандартное оснащение вошли системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, поддержания рядности движения и контроля за усталостью водителя. Также покупателям будет предложен широкий набор дополнительных опций, включающий электропривод и вентиляцию передних сидений, люк, систему дистанционного запуска двигателя, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Под капотом новинки будет располагаться четырехцилиндровые бензиновые двигатели от Santa Fe. Базовая версия получит атмосферный 2,5-литровый мотор GDI мощностью 193 силы и 8-ступенчатый "автомат". Для топовой версии подготовили турбомотор 2.5 T-GDI (280 л.с.) и 8-ступенчатую роботизированную КП с двумя сцеплениями. Все Santa Cruz получат фирменный полный привод HTRAC с муфтой подключения задней оси.

Производство пикапов стартует летом нынешнего года на американском заводе компании в Алабаме, где уже собирают кроссоверы Santa Fe и Tucson, а также седаны Sonata и Elantra. Стоимость новинки стане известна ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai создала рестомод в честь своей модели Pony.