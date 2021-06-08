Ford представил новый пикап Maverick

Американская компания Ford презентовала совершенно новый пикап Maverick. Новинка займет нижнюю строчку в иерархии пикапов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль представляет собой компактный пикап с несущим кузовом и гибридным силовым агрегатом в базовой комплектации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В семье пикапов Ford новинка является самой компактной – длина машины достигает 5072 м, что на 282 мм меньше, чем у Ranger. В компании с гордостью называют Maverick "самым экономичным пикапом на американском рынке". Его средний расход топлива составляет 6,36 л/100км.

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Модель начального уровня оснащается гибридным силовым агрегатом на основе 2,5-литрового 4-цилиндрового мотора, работающего по циклу Аткинсона и вспомогательного электродвигателя. Первый развивает 162 л.с., а второй – 126 л.с. Суммарная мощность составляет 191 л.с., которая отправляется ко всем ведущим колесам посредством вариатора CVT. По словам создателем, Maverick способен преодолеть без остановки до 805 км. Грузоподъемность пикапа достигает 680 кг, а допустимая маcса прицепа – 907 кг.

Для тех, кому нужна более мощная машина, предлагается версия с 2-литровым мотором Ecoboost, которая имеет в своем арсенале 250 л.с. В паре с этим мотором работает 8-ступенчатый "автомат". На выбор предлагается как задне- так и полноприводная версия модели. Со специальным пакетом для буксировки 4K Tow Package, 2-литровый Maverick способен тянуть за собой прицепом массой 1814 кг.

В салоне Maverick есть инфо-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также коммуникационной системой FordPass Connect, которая имеет модем с WiFi и возможностью подключать до 10 устройств.

Владельцы смогут найти свой автомобиль, проверить уровень топлива, открыть и закрыть двери, а также дистанционно запустить двигатель с помощью приложения на смартфоне.

Новый Ford Maverick будет доступен в нескольких комплектациях, с "внедорожным" пакетом FX-4 Off-Road Package для версий с AWD, а также широким списком дополнительного оборудования. У дилеров новинка ожидается в конце года по цене от $19995.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford готовит компактный электрокросс на платформе VW.