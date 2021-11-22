Kia готовит кроссовер Niro второго поколения

Южнокорейская компания Kia планирует презентовать кроссовер Niro второго поколения. Премьера новинки запланирована на конец месяца.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компактный кроссовер Kia Niro появился в продуктовом портфолио марки в 2016 году. Автомобиль быстро завоевал популярность покупателей благодаря хорошим потребительским качествам. На сегодняшний день модель представлена на рынках разных стран. До недавнего времени Niro был доступен и в Украине.

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Совсем скоро компания представит второе поколение модели. Вторая генерация сохранит прежний форм-фактор – это будет компактный кроссовер, дизайн которого унаследует черты показанного два года назад концепта Kia Habaтiro. Также в облике новинки будут реализованы элементы новой стилистики Opposite United, нашедшие свое отражение в электромобиле Kia EV6.

Для отделки салона будут использоваться экологические материалы и продукты вторичной переработки. Новинка также станет важным элементом стратегии электрификации, которую компания представила в начале года. А это означает, что новая генерация кроссовера получит в свое распоряжение гибридные и электрические силовые агрегаты, позволяющие минимизировать вред, наносимый окружающей среде.

Мировой дебют намечен на "домашнюю" выставку Seoul Mobility Show, которая будет проходить в столице Южной Кореи с 25 ноября по 5 декабря.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia привезла на автошоу в Лос-Анджелес футуристический кроссовер.