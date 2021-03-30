Kia провела презентацию электромобиля EV6

Корейская компания Kia представила новейший электрический кроссовер EV6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Kia EV6 стал первым автомобилем бренда, построенный на полностью электрической платформе E-GMP. Благодаря бортовой системе на 800 В зарядить батарею электрокара от 10 до 80% можно всего за 18 минут.

Автомобиль будет предложен в трех версиях: EV6, EV6 GT-Line и EV6 GT. В зависимости от конфигурации EV6 и EV6 GT-Line получат батарею на 58 или 77,4 кВтч. На моноприводной версии с первой устанавливаться один электромотор мощностью 125 кВт (170 л.с.), а со второй – на 168 кВт (228 л.с.). В полноприводных модификациях – два двигателя суммарной мощностью 173 кВт (235 л.с.) или 239 кВт (325 л.с.) соответственно.

Для топовой версии EV6 GT подготовили батарею на 77,4 кВтч и полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 430 кВт (585 л.с.). С таким арсеналом модель способна разгоняться до первой "сотни" за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км/ч. В зависимости от емкости батареи запас хода составляет от 400 до 510 км.

Благодаря большой колесной базе в 2900 мм и плоскому полу в салоне очень просторно. Автомобиль получил полностью цифровой кокпит с двумя экранами, проекционный дисплей с "расширенной реальностью", адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, функцию дистанционной парковки и прочие полезные опции. Для багажа предусмотрены два отделения – спереди на 52 л и сзади на 520 л. Если сложить спинку заднего дивана, то объем увеличится до 1300 л.

Появление новинки является первым шагом компании на пути глобальной электрификации бренда. К 2030 году Kia планирует увеличить долю гибридов и электромобилей до 40% от общего объема производства. Кроме того, компания намерена продавать по всему миру ежегодно 1,6 миллиона "зеленых" авто, из которых 880 тысяч – EV. Кia ставит перед собой амбициозную цель стать производителем электромобилей номер 1 в мире. Для этого к 2026 году ассортимент EV будет расширен до 11 моделей, из которых 7 будут использовать новую платформу E-GMP.

Kia EV6 будет выпускаться на заводе компании в Южной Корее. К дилерам по всему миру автомобиль отправиться во второй половине нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia раскрыла характеристики флагманского седана К8.