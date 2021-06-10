Новое поколение Kia Niro заметили на тестах

Корейская компания Kia готовит новое поколение кроссовера Niro. Несколько прототипов в защитном камуфляже были замечены на тестах.

Об этом сообщает портал Сarscoops. Компания продолжает работу по расширению линейки экологически чистых моделей, и новый Niro должен существенно помочь в привлечении молодежной аудитории.

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Новинка будет доступна с несколькими силовыми агрегатами, включая гибридный, PHEV и полностью электрическую версию. Судя по имеющимся иллюстрациям, дизайн модели будет выполнен в новом фирменном стиле компании Opposite united ("Соединение противоположностей"), который уже используется в электрокроссе Kia EV6 и новом поколении Kia Sportage. Кроме того, в облике модели будут использованы отдельные дизайнерские элементы концептуального HabaNiro, представленного в 2019 году.

В компании взялись за радикальное обновление модельной гаммы, и для Niro в этом процессе будет отведена важная роль. Автомобиль получит оригинальное оформление передней части с новыми выразительными фарами, защитный обвес по периметру кузова, а также крупную облицовку радиатора. Не менее выразительно будет выглядеть задняя часть кузова с закругленным бампером и светодиодными фарами, напоминающими своей формой бумеранги.

В салоне ожидается новая цифровая панель приборов с двумя экранами под общим стеклом, как у родственных моделей EV6 и Sportage. Для модели будет предложена информационно-развлекательная система с широким функционалом и доступом к различным онлайн сервисам. Предположительно новое поколение модели дебютирует в конце нынешнего или в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia полностью изменила дизайн и фирменную эмблему.