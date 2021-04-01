Hyundai готовится к презентации пикапа Santa Cruz

Корейская компания готовиться к презентации пикапа Hyundai Santa Cruz и представила первые изображения новинки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Официальный дебют модели запланирован на 15 апреля.

Компания Hyundai решила побороться за самый массовый в США сегмент рынка пикапов. Для этого еще в январе 2015 года был показан концепт Santa Cruz.

Автомобиль построили на базе кроссовера Santa Fe. Он имел несущий кузов и "полуторную" кабину с распашными дверями. Яркий концепт был хорошо принят публикой, но дальнейшая разработка модели была отложена из-за более приоритетных машин.

В 2017 году в компании работу над пикапом продолжили, но его концепцию пересмотрели. Вместо Santa Fe основой для создания серийной модели выбрали более компактный кроссовер Tucson нового поколения. Он "поделился" не только платформой, но и эффектным дизайном. Кроме того, для удобства пользования машина получила 4 полноценных двери и более просторный салон.

Таким образом в компании решили уйти от прямой конкуренции с основными игроками рынка пикапов и даже претендуют на создание нового класса – Sport Adventure Vehicle (SAV). Отсюда и основная аудитория – молодежь и жители пригородов, которым не нужным тяжелые рамные машины.

Стоит отметить, что для Hyundai это не первый опыт создания пикапов. В 60-70-е году компания выпускала по лицензии Mazda трехколесные грузовички Hyundai K360, T 2000 и T600. А с 1976 по 1990 году на базе модели Pony производились легкие пикапы Brisa.

Производство пикапов Hyundai Santa Cruz начнется летом на американском заводе компании в Алабаме, где собирают кроссоверы Santa Fe и Tucson, а также седаны Sonata и Elantra. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.

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