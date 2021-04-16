Hyundai вийшла на ринок пікапів з моделлю Santa Cruz

Компанія Hyundai вирішила дістати свою частину від величезного пирога ринку пікапів та представила довгоочікувану новинку – пікап Santa Cruz.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка побудована на базі нового покоління кросовера Tucson, тому має несучий кузов та поперечне розташування двигуна. Варіантів кузова не передбачено – він тільки один – 4-дверний з повноцінним 5-місцевим салоном та повнорозмірними дверима.

За своїм дизайном Santa Cruz нагадує родинний Tucson. Він отримав аналогічну світлотехніку, вбудовану в облицювання радіатора.

Santa Cruz має компактні розміри – 4971 мм у довжину, 1905 мм – у ширину та 1694 мм – у висоту. За своїми габаритами він менше будь-якого з пікапів, представлених на американському ринку, так що прямих конкурентів у новинки немає.

Колісну базу в порівнянні з Tucson збільшили з 2755 до 3005 мм, але при цьому довжина вантажної платформи – лише 1323 мм. Автомобіль отримав повністю незалежну підвіску всіх коліс із пружинною многоричажкною конструкцією ззаду.

Дизайн інтер'єру пікап успадкував від Tucson. Основна відмінність пікапа – звичний важіль АКП замість кнопок. Перед водієм – 10-дюймовий цифровий екран, а на центральній консолі розташувався сенсорний дисплей мультимедійної системи на 8 або 10 дюймів в залежності від комплектації. Індивідуальний блок управління клімат-контролю також повністю цифровий.

Під сидіннями другого ряду передбачено відділення для дрібних речей, а ще одне відділення з герметичною кришкою знаходиться у задньому звисі.

У стандартне оснащення увійшли системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів та велосипедистів, підтримки рядності руху та контролю за втомою водія. Також покупцям буде запропонований широкий набір додаткових опцій, що включає електропривод та вентиляцію передніх сидінь, люк, систему дистанційного запуску двигуна, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль.

Під капотом новинки буде розташовуватися чотирициліндрові бензинові двигуни від Santa Fe. Базова версія отримає атмосферний 2,5-літровий мотор GDI потужністю 193 сили і 8-ступіневий "автомат". Для топової версії підготували турбомотор 2.5 T-GDI (280 к.с.) та 8-ступеневу роботизовану КП з двома зчепленнями. Все Santa Cruz отримають фірмовий повний привід HTRAC з муфтою підключення задньої осі.

Виробництво пікапів стартує влітку нинішнього року на американському заводі компанії у Алабамі, де вже збирають кросовери Santa Fe та Tucson, а також седани Sonata та Elantra. Вартість новинки стані відома ближче до початку продажів.

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