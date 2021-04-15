Genesis покажет новую модель на Шанхайском автосалоне

Genesis представит свою новую модель на Шанхайском автосалоне 19 апреля. Компания показала черно-белый тизер модели.

Изображение мало о чем говорит, хотя мы видим закрытую решетку радиатора и гладкие фары. Узор решетки и форма фар похожи на те, что у электрического GV70, который подглядывали шпионы в начале этого года. Вероятно, Genesis покажет новый полностью электрический GV70e. Об этом сообщает Motor1.

Известно, что этот внедорожник не будет ездить на новой модульной платформе Hyundai Electric-Global, которая будет поддерживать многие будущие электромобилей от Hyundai, Kia и Genesis. Зато автомобиль с нулевыми выбросами будет базироваться на архитектуре существующего GV70.

Вряд ли это будет новый GV60, который будет ездить на новой платформе и получит много технологий с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Похоже, что его передняя панель будет отличаться от автомобиля, который показан на тизере. Есть еще вариант, что это может оказаться электрическая версия седана G80, которую тоже уже несколько раз подглядывали.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis представила стильный и элегантный концепт модели X. Это электрическое купе категории GT демонстрирует направление развития дизайна марки в ближайшие годы.