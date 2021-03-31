Genesis продемонстрував концепт Genesis X

Компанія Genesis презентувала у Лос-Анджелесі стильний та елегантний концепт Genesis X.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Електричний купе категорії GT демонструє напрям розвитку дизайну марки у найближчі роки.

Це всього лише п'ятий концерн молодого бренду. Він продовжує розвиток концепції "двох ліній", яка реалізована в оригінальній світлотехніки, на задніх стеклах та дрібних деталях, наприклад, камерах заднього виду, які змінили звичні дзеркала.

Автомобіль отримав характерну решітку радіатора з великими комірками, виразний передній бампер та "м'язисті" крила.

Підкреслити екологічну складову моделі покликані зелені супорта гальмівної системи, а також унікальний колір Lençоis Blue, названий на честь лагун бразильського національного парку Ленсойс-Мараньєнсіс. Унікальні піщані лагуни, які заповнюються водою у сезон тропічних дощів, залучають у парк велику кількість туристів.

Водійське місце нагадує кокпіт літака, у якому всі органи управління та цифрові дисплеї оточують пілота. Від пасажира його відокремлює масивна центральна консоль, а візуально їх розділили кольором – водійське місце оформлено в коричневих тонах, а пасажирське відділення – в чорних.

Не менш оригінально виконаний селектор управління режимами роботи силового агрегату та трансмісії, який являє собою рухливу сферу, яка на стоянці перевертається, перетворюючись на ефектний кристал.

У компанії не повідомляють технічних характеристик, але можна припустити, що у концепті використовується представлена раніше глобальна електрична платформа E-GMP, вже знайшла застосування на недавно представлених електромобілях Ioniq 5 та Kia EV6.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Genesis готує конкурента кросоверу Tesla Model Y. Очікується, що автомобіль зможе долати на повністю зараженої батареї відстань близько 500 км, а на швидкій зарядної станції за 5 хвилин можна буде дозаряда АКБ, щоб подолати такі 100 км.