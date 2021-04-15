Genesis покаже нову модель на Шанхайському автосалоні

Genesis представить свою нову модель на Шанхайському автосалоні 19 квітня. Компанія показала чорно-білий тизер моделі.

Зображення мало про що говорить, хоча ми бачимо закриту решітку радіатора та гладенькі фари. Візерунок решітки та форма фар схожі на ті, що в електричного GV70, який підглядали шпигуни на початку цього року. Ймовірно, Genesis покаже новий повністю електричний GV70e. Про це повідомляє Motor1.

Відомо, що цей позашляховик не їздитиме на новій модульній платформі Hyundai Electric-Global, яка буде підтримувати багато майбутніх електромобілів від Hyundai, Kia та Genesis. Натомість автомобіль з нульовими викидами базуватиметься на архітектурі наявного GV70.

Навряд це буде новий GV60, який їздитиме на новій платформі та отримає багато технологій з Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Схоже, що його передня панель відрізнятиметься від автомобіля, що показаний на тизері. Є ще варіант, що це може виявитися електрична версія седана G80, яку теж уже кілька разів підглядали.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Genesis презентувала стильний та елегантний концепт моделі X. Це електричне купе категорії GT демонструє напрям розвитку дизайну марки у найближчі роки.