Genesis готує новий електричний кросовер GV70e

Преміум-марка Genesis готує нову електричну версію свого кросовера GV70. Його прототип побачили на тестах у Швеції.

На Genesis GV70e багато камуфляжу, і це дивно, тому що авто отримає мінімальні зміни порівняно зі звичайною моделлю. У нього буде закрита решітка радіатора та можливо деякі незначні зміни переднього бампера. Задній бампер також можуть модифікувати, щоб вбудувати інший дифузор без отворів для вихлопних труб. Про це повідомляє Motor1.

Цікавою особливістю є те, що GV70e не буде заснований на новій модульній платформі Hyundai Electric-Global, яка буде підтримувати всі майбутні електромобілі Hyundai, Kia та Genesis, принаймні найближчим часом. Точної інформації про технічні характеристики силового агрегату немає, але очікується кілька варіантів акумулятора.

Хоч цей прототип сильно замаскований, враховуючи те, як Hyundai швидко показав свої нові електрокари, можна не дивуватися, якщо офіційний дебют GV70e відбудеться до кінця року. Якщо так станеться, то продажі можуть розпочатися у першій половині 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Genesis презентувала концепт Genesis X, який отримав решітку радіатора з великими комірками, виразний передній бампер та "м'язисті" крила.