Ferrari показала уникальное полноприводное купе BR20

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Ferrari показала уникальное полноприводное купе BR20

Подразделение Ferrari Special Projects, которое отвечает за создание автомобилей по индивидуальным заказам, представила очередное детище своих мастеров. Купе Ferrari BR20 стало 13-м представителем серии Special Projects.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на платформе полноприводного универсала Ferrari GTC4Lusso, но вместо кузов изготовили "с нуля".

Новинка построена на платформе полноприводного универсала Ferrari GTC4Lusso

По словам создателей, свое вдохновение при создании экстерьера они черпали в облике моделей 50- и 60-х годов. Помимо уникального кузова полностью новыми являются элементы декора, светотехника, 20-дюймовые колеса и патрубки выхлопной системы.

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Салон частично перекочевал с серийной модели GTC4Lusso, а на месте задних сидений разместили багажный отсек. Для отделки используется высококачественная кожа и углепластик.

Салон частично перекочевал с серийной модели GTC4Lusso
На месте задних сидений разместили багажный отсек

В движение суперкар приводит бензиновый V12 объемом 6,3 литра. Он развивает мощность около 700 л.с. Реализовать потенциал мотора помогает фирменная система полного привода. С таким арсеналом автомобиль сможет разгоняться до скорости 335 км/ч, а на разгон до первой "сотни" потребуется 3,4 секунды. Стоимость проекта не сообщается.

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