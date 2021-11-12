Ferrari показала уникальное полноприводное купе BR20

Подразделение Ferrari Special Projects, которое отвечает за создание автомобилей по индивидуальным заказам, представила очередное детище своих мастеров. Купе Ferrari BR20 стало 13-м представителем серии Special Projects.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на платформе полноприводного универсала Ferrari GTC4Lusso, но вместо кузов изготовили "с нуля".

По словам создателей, свое вдохновение при создании экстерьера они черпали в облике моделей 50- и 60-х годов. Помимо уникального кузова полностью новыми являются элементы декора, светотехника, 20-дюймовые колеса и патрубки выхлопной системы.

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Салон частично перекочевал с серийной модели GTC4Lusso, а на месте задних сидений разместили багажный отсек. Для отделки используется высококачественная кожа и углепластик.

В движение суперкар приводит бензиновый V12 объемом 6,3 литра. Он развивает мощность около 700 л.с. Реализовать потенциал мотора помогает фирменная система полного привода. С таким арсеналом автомобиль сможет разгоняться до скорости 335 км/ч, а на разгон до первой "сотни" потребуется 3,4 секунды. Стоимость проекта не сообщается.

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