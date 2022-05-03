Энтузиасты воссоздали первый канадский автомобиль с ДВС. Видео

В Канаде презентовали первый автомобиль, созданный 125 лет назад изобретателем Джорджем Футом Фоссом. Точную копию Fossmobile при поддержке энтузиастов ретро движения воссоздал внук пионера канадского автомобилестроения Рон Фосс.

Подробную информацию разместили на официальном сайте проекта. Джордж Фут Фосс владел собственной механической мастерской в Шербруке, Квебек. Он занимался слесарными работами, а также ремонтировал велосипеды. В 1886 году Фосс впервые проехался на электромобиле в США и загорелся идеей создать первый канадский автомобиль, который увидел свет годом спустя.

Простой и неприхотливый Fossmobile оснащался 4-сильным одноцилиндровым мотором и двухступенчатой коробкой передач, которая передавала усилие к задним колесам с помощью цепного привода. Fossmobile мог развивать скорость до 24 км/ч. Фосс пользовался своим детищем 4 года, после чего продал его за $75. Несмотря на успехи, Фосс отклонил предложение стать партнером Генри Форда, а также отказался от идеи массового производства Fossmobile, сославшись на свою неопытность в этом.

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Рон Фосс, внук изобретателя, анонсировал создание реплики Fossmobile в 2021 году. Он со всей серьезностью подошел к реализации проекта и заручился поддержкой экспертов по всей Канаде. Исторический проекте поддержали энтузиасты из разных канадских компаний. В частности, сборку машины выполнили мастера Legendary Motorcar Company, которая известна далеко за пределами Канады качеством своей реставрации старинной техники. Рессоры для реплики изготовили в компании Dendoff Springs Limited, элементы кузова – в Canadian Wood Craftsman, сидения – в Custom Touch Upholstery, а шины, полностью соответствующие историческому оригиналу, – в Wolfe Worx.

"Моя цель — рассказать канадцам об этом достижении и истории, которую мало кто знает, – комментирует Рон Фосс. – Автомобиль стал важной частью мирового общества. Пришло время отметить ту роль, которую Канада и мой дедушка сыграли в этом процессе".

Возрожденный Fossmobile был представлен публике на специальном мероприятии в Торонто. В течение года реплику покажут на ретро мероприятиях по всей стране, а затем она займет свое место в Канадском автомобильном музее в Ошаве, Онтарио.

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