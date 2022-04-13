Британцы возродили бренд Austin Healey

Рынок ретомодов в настоящее время переживает настоящий бум. Одна за другой появляются компании, готовые возродить забытые марки и культовые модели прошлого. Очередным примером такой реинкарнации стало появление родстера британской марки Austin Healey от молодой компании Caton из Ковентри.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новообразованная компания Caton решила возродить популярную в 50-годы модель Austin Healey 100. Каждый из запланированных 25 экземпляров будет изготовлен вручную, а рестомод оценили в солидную сумму $615283, включая стоимость "донора".

Видео дня

Для своего проекта мастера Caton заручились поддержкой своих коллег из компании Envisage Group, которая делает кузова для возрожденных компанией Jaguar исторических моделей XKSS и D-Type. Визуально ретомод Austin Healey 100 будет соответствовать облику оригинала, который выпускался в период с 1953 по 1958 год. Однако, при внимательном рассмотрении кузов видоизменен с учетом использования современных технологий, а также используемых узлов и агрегатов.

Изменения включают новую облицовку радиатора, современные светодиодные фары, более выразительный капот, алюминиевые передние крылья, новые боковые панели, а также отсутствие бамперов, дверных ручек и прочих деталей, позволяющих сделать облик модели более лаконичным. Все кузовные панели изготовлены вручную с использованием традиционных технологий для алюминиевых деталей, а форма воссоздана благодаря современным системам компьютерного 3D-сканирования. Дополняют образ стильные алюминиевые колеса Borrani с 72-мя спицами и шинами Michelin.

В интерьере появился ровный трансмиссионный тоннель измененной формы, педальный узел в стиле спортивных машин, отсутствие запасного колеса сзади и мягкая крыша. Кроме того, в дверях появились вместительные карманы, а также пара USB-портов. При этом автомобиль не имеет ни развлекательной системы, ни системы обогрева. Для отделки используется изысканная кожа от Bridge of Weir. Естественно, что каждый покупатель сможет персонализировать экземпляр модели в зависимости от своих предпочтений и вкусов.

Под капотом располагается 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2954 см3 с двумя карбюраторами. Он разработан специалистами компании J.M.E. Healeys, которые также принимали участие в работе над удлиненным и усиленным шасси. Двигатель развивает мощность 185 л.с. и 264 Нм крутящего момента, что более чем достаточно для машины весом всего 920 кг. В паре с этим мотором работает новая 5-ступенчатая механическая коробка передач, которая отправляет крутящий момент к задним колесам. Подвеску также улучшили – спереди установлены двойные рычаги и регулируемые амортизаторы, а сзади используются листовые рессоры. В машине нет ABS и других систем безопасности, но дисковые тормозные механизмы усилили.

Austin Healey 100 от Caton будет представлен состоятельной публике на на автошоу Salon Privе в Лондоне, который будет проводиться с 21 по 23 апреля. Продажи начнутся во втором квартале нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкая компания Evomax показала свой вариант Porsche 911.