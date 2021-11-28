Думаете, электросамокаты это что-то новое? Опубликованы уникальные фото начала ХХ века

Электросамокаты на самом деле не являются чем-то новым, ведь их аналог существовал еще в далеком 1915 году и назывался автопед. Необычный транспорт работал на бензине, но существовали также модели с электрическим двигателем.

Разработка того времени называлась автопед и выпускалась с 1915 по 1921 год компанией Autoped в Нью-Йорке, США. Следует отметить, что транспорт был действительно удобной новацией. По своей конструкции он очень напоминал современные электросамокаты. Водитель стоял на платформе, оснащенной двумя 10-дюймовыми шинами, а для управления использовался только руль и рулевая колонка.

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Для движения вперед достаточно было толкнуть вперед рулевую колонку, а для торможения только потянуть ее на себя. Транспорт имел еще одну особенность – рулевую колонку можно было сложить, что значительно облегчало транспортировку и хранение.

Двигатель автопеда был четырехтактным, имел объем 155 см³ и воздушное охлаждение, а располагался над передним колесом. Транспорт был оборудован фарами, клаксоном, а также встроенным ящиком для инструментов.

Автопед конструировался во время войны, когда горючее было в дефиците и получить можно было только нормированное его количество. Именно поэтому "предок" современных скутеров и электросамокатов был довольно экономным в плане потребления бензина, но, несмотря на это, не получил широкой популярности.

Также известно, что автопед мог развивать скорость до 30-40 км/ч. Также существовали электрические модели этого транспортного средства. Одной из причин, почему эта разработка не приобрела массовости – высокая стоимость. Стандартная модель обходилась в 100 долларов, что было огромными деньгами для того времени.

В 1921 году выпуск автопедов в США прекратился, но они все еще выпускались в Европе с 1919 по 1922 год немецкой компанией Krupp. Также этот транспорт использовался полицией и почтальонами, хотя и это не помогло ему приобрести массовость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде полиция начала патрулировать улицы на электросамокатах. Закарпатские правоохранители первыми в стране используют подобный транспорт.