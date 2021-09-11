В Украине полицейские первыми начали патрулировать улицы на самокатах: детали эксперимента и фото

В Ужгороде полиция начала патрулировать улицы на электросамокатах. Закарпатские правоохранители первые в стране используют подобный транспорт.

Об этом сообщает издание Varosh. Как отметили в компании, занимающейся арендой, стоимость двух самокатов FreeGo составляет 48 тысяч гривень.

"Если патрульная полиция признает этот эксперимент удачным, то в следующем году мы еще передадим ей самокат, чтобы в теплое время года они могли патрулировать город на электросамокатах", – сказано в сообщении.

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На опубликованных фото патрульные позируют с самокатами, раму которых выкрасили в цвета национального флага. Поверх транспорта нанесли надпись "Патрульна поліція Закарпаття".

В комментарии "Сегодня" пресс-служба региональной полиции подтвердила эту информацию. "У патрульной полиции Закарпатской области действительно появились служебные электросамокаты. Две единицы. Подчеркиваем, что мы – единственные, кто будет патрулировать и на таком транспорте", – отметили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел намерено закупить электрокары для патрульных полицейских. Глава ведомства Денис Монастырский пояснил, что это позволит существенно экономить на топливе.