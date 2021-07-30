BMW X5 M готовится к фейслифту и модернизации

Прототип рестайлингового кроссовера BMW X5 M был замечен на тестах в Германии. В процессе плановой модернизации новинка получит форсированный мотор и видоизмененный дизайн в более агрессивном стиле.

Об этом сообщает портал Carscoops. Пока передняя часть автомобиля скрыта от посторонних глаз защитным камуфляжем, но некоторые изменения можно обнаружить. В частности, новинка получит иные бампера с увеличенными воздухозаборниками, облицовку радиатора и светотехнику. Это позволит придать облику модели большую агрессивность и динамизм. К счастью, фирменные "ноздри" не будут такими крупными, как на моделях М3 и М4.

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На тестовом прототипе задняя часть пока используется от нынешней версии модели, но после рестайлинга сзади также появятся новая светотехника и бампер с развитым диффузором.

Серьезные изменения ожидают покупателей новинки в салоне, BMW. В первую очередь речь идет о новой приборной панели с большим экраном и расширенным функционалом, как у электрической модели iX. Также будет переработан дизайн центральной консоли и трансмиссионного тоннеля. Будет расширен список опций и дополнительного оборудования, а также палитра цветов и материалов отделки.

Рестайлинговый BMW X5 M будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, мощность которого будет увеличена. Напомним, что сегодня в арсенале модели X5 M Competition – 625 л.с. и 750 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW подготовила для своих фанов эксклюзивные версии Х5, Х6 и Х7.