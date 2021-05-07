В Украине стартовали продажи электрического кроссовера BMW iX

В Украине стартовали продаж нового полностью электрического кроссовера iX. Его можно забронировать по предоплате в 300 тысяч грн и получить до конца 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль доступен в двух модификациях – iX xDrive40 и iX xDrive50.

Мощность первой версии составляет более 300 л.с. От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется примерно за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке превышает 400 км по WLTP. Модификация iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью более 500 л.с. С ней меньше, чем за 5 секунд модель достигает 100 км/ч. Запас хода составляет более 600 км.

В модификации iX xDrive40 емкость батареи превышает 70 кВтч, а предельная мощность зарядки достигает 150 кВт. Энергоемкость батареи iX xDrive50 составляет более 100 кВтч, а максимальная мощность зарядки – 200 кВт. Прогнозируемые показатели потребления энергии в соответствии со стандартом WLTP – менее 20 кВт⋅ч на 100 км для BMW iX xDrive40 и менее 21 кВтч на 100 км для BMW iX xDrive50.

iX оснащается декоративными элементами BMW i Blue в стандартной комплектации. В фирменном синем цвете выполнены эмблемы BMW на капоте и багажной двери, окантовка воздуховодов на переднем бампере, полосы на порогах и аэродинамические элементы в нижней части заднего бампера.

Решетка радиатора, изготовленная с использованием лазерной технологии, служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для передовых систем помощи водителю. Модель получила опциональную панорамную крышу BMW iX с электрохромным затемнением, которая является крупнейшей стеклянной поверхностью в серийных автомобилях BMW.

Для кроссовера доступен пакет Sport, который включает в себя окраску кузова Aventurine Red metallic из линейки цветов BMW Individual, переделанный аэродинамический обвес с треугольными воздуховодами в переднем бампере, черные глянцевые элементы экстерьера и спортивные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм.

В кроссовере много внимания уделили аэродинамике. Он имеет поразительно низкий для своего класса коэффициент лобового сопротивления – всего 0,25. Активные воздушные заслонки в передней части управляют охлаждением агрегатов и снижают аэродинамическое сопротивление, что обеспечивает дополнительные 25 км к общему запасу хода. Плоское днище электромобиля также оптимизирует воздушные потоки и экономит объем потребляемой энергии, эквивалентный 10 км пробега.

Оформление передней части BMW iX с пакетом Sport дополнено особыми воздушными заслонками Air Curtains, которые пропускают воздух вдоль колес и снижают турбулентность в этой зоне. По бокам от заднего стекла установлены вертикальные накладки Air Blades, которые в сочетании со спойлером на багажной двери создают единый аэродинамический контур и минимизируют завихрения воздуха позади автомобиля. В комплексе эти решения придают около 15 км пробега.

Стандартная комплектация включает в себя легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов. Также доступны диски Air Performance размером 21 или 22 дюйма, которые аэродинамически оптимизированные, весят на 15 кг меньше стандартных аналогов и увеличивают запас хода на 15 км. Все улучшения аэродинамики и снижения веса обеспечивают экономию энергопотребления, которая конвертируется в увеличение пробега на одной зарядке примерно на 65 км.

Внутри электрокар оснащен изогнутой приборной панелью BMW Curved Display, новыми сиденьями с встроенными подголовниками и панорамной стеклянной крышей. Также установлен проекционный дисплей нового поколения, который не имеет рамок, чтобы не мешать водителю. На лобовое стекло выводятся ключевые данные о поездке: скорость автомобиля, сообщение систем диагностики, предупреждения электронных ассистентов, маршрутные инструкции и мультимедийный контент. Подсказки проектируются так, как будто они расположены в трех метрах перед автомобилем, что позволяет считывать информацию, не напрягая зрение.

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