Автопарк украинского миллионера пополнит эксклюзивный Bugatti

В коллекции гиперкаров молодого украинского миллионера Назара Бабенко в скором времени ожидается пополнение. К уже имеющемуся в гараже Bugatti Divo добавится еще более эксклюзивный представитель французского бренда – один из всего 10 собранных купе Centodieci.

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Об этом сообщает портал TopGir. Недавно мы рассказывали о коллекции Назара Бабенко, одного из самых успешных и богатых юных украинцев, владеющих самыми дорогими авто. Недавно появились новые интересные факты о нем и его автомобилях.

В прошлом месяце состояние 28-летнего Назара из Днепра достигло $380 миллионов. У него в гараже уже несколько машин, самой дорогой из которых считается Bugatti Divo стоимостью $9 миллионов. Кроме этого есть частный самолет, вертолет, плавсредства и т.д.

Из постов Бабенко в Инстаграм стало известно, что в ближайшее время в Лондоне, где сейчас Назар работает над расширением своего бизнеса, в его коллекции гиперкаров появится еще один эксклюзивный Bugatti. Кстати, Назар Бабенко и его компаньон Михаил Романенко недавно зарегистрировали в Лондоне компанию Danvel Group Limited с уставным капиталом в 50 миллионов фунтов стерлингов. К тому же, созданная украинцами компания получила банковскую лицензию ЕMI, которая позволяет выполнять банковские операции по всему миру.

По последним данным в планах соучредителей компании покупка Bugatti Centodieci – эксклюзивного авто, выпущенного тиражом в 10 экземпляров. Более того, есть информация, что он уже заказал этот гиперкар стоимостью более 10 миллионов евро. Но немаловажный момент заключается даже не в цене, а в том, что только руководство компании решает, кто достоин быть владельцем этого эксклюзива. Среди владельцев Bugatti Centodieci достаточно известные и состоятельные люди, например, Криштиану Роналду.

Напомним, что 28-летний Назар Бабенко является достаточно мощным грачом на рынке криптовалюты. Его партнер, Михаил Романенко, также считается долларовым миллионером, но его состояние доподлинно неизвестно. Для помощи пострадавшим украинцам и ВСУ весной 2022 года они положили начало международному благотворительному фонду Danvel Group в Украине.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Bugatti подготовила для свових фанов электрический скутер.