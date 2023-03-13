Стали известны подробности об автопарке самого молодого украинского миллионера

На сегодняшний день Назар Бабенко считается самым молодым долларовым миллионером в Украине. Его состояние достигло $380 миллионов, а в гараже есть уникальные автомобили, например, гиперкар Bugatti Divo.

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Автомобильный портал TopGir выяснил подробности относительно движимого имущества самого молодого украинского миллионера. Уроженец Днепра имеет несколько гиперкаров, а также другие не менее экзотические средства передвижения.

В свое время Бабенко приобрел Bugatti Divo. Стоит отметить, что в мире существует всего 40 эксклюзивных купе. Эта модель названа в честь французского автогонщика Альберта Диво, за 20-летний период получившего серию побед для Bugatti. Divo – абсолютно самостоятельная модель бренда с собственным уникальным дизайном и техническими особенностями. В движение автомобиль приводит 8-литровый W16 мощностью 1500 л.с. По словам Назара, он потратил на этот эксклюзив $9 млн. Несмотря на сумасшедшую стоимость, время от времени Бабенко соревнуется на этом Bugatti в драгрейсинге в Дубае.

Кроме Divo у 28-летнего миллионера есть такие интересные автомобили, как шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS стоимостью $2 млн, тюнингованный спортивный SUV Lamborghini Urus ($700 000), люксовый внедорожник Rolls-Royce Cullinan ($600 000 ) и несколько "привычных" машин сопровождения. В списке транспортных средств Назара Бабенко есть также самолет Gulfstream g700 за $79 млн, по меньшей мере один вертолет и яхта.

До начала войны Бабенко жил в Днепре, но сейчас живет в ОАЭ. Он является крупным владельцем одной из самых популярных криптовалют – биткоина. Для помощи и поддержки украинцев после полномасштабного вторжения России Бабенко открыл международный благотворительный фонд Danvel Group в Украине. В рамках холдинга Назар также развивает образовательную деятельность, включающую более 190 стран мира.

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