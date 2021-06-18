Ателье TechArt представило свое видение Porsche 911 Turbo

Известное немецкое ателье TechArt презентовало новое поколение модели GTstreet R. Суперкар создан на базе последней генерации 911 Turbo/Turbo S (992). Новинка получила модернизированный кузов и форсированный мотор.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель GTstreet R является флагманом продуктовой линейки TechArt. Многие годы она воплощает в себе все лучшее, что могут предложить специалисты компании для поклонников марки из Цуффенхаузена.

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По сравнению с предшественником новый GTstreet R стал не только быстрее и мощнее, но и получил значительно более агрессивный облик. Автомобиль мгновенно привлекает к себе внимание на дороге, в первую очередь, благодаря совершенно уникальному кузовному обвесу из карбонового волокна.

В TechArt каждый элемент тщательно просчитан на компьютере и проработан в аэродинамической трубе. Например, у новинки прижимная сила на передних колесах на скорости 140 км/ч выше, чем у серийной модели на 45%. Кроме того, новый обвес позволяет повысить прижимную силу на задней оси и оптимизировать потоки воздуха, направляемых к интеркулеру.

Спереди автомобиль получил новые воздухозаборники, выразительный спойлер, дополнительные аэродинамические элементы по бокам, а форма капота и воздухозаборники в нем напоминают о новом Porsche 911 GT3. Колесные арки получили специальные накладки в стиле GT3 RS, а по бокам появились расширенные "юбки".

Сзади внимание привлекает огромное трехъярусное антикрыло сложной формы, а также новый бампер с массивным диффузором, в центральную часть которого имплантированы два больших патрубка выхлопной системы из нержавеющей стали.

Дополняют общую картину разновеликие кованные диски Formula VI Race – 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые – сзади. Они получили карбоновые обтекатели и цепко держатся за дорогу низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport размерностью 265/35 спереди и 325/30 – сзади.

Новый GTstreet R стал самым быстрым детищем ателье TechArt на базе модели 992 – его максимальная скорость достигает 350 км/ч. 3,8-литровый оппозитный мотор "прокачали" до 800 л.с., а крутящий момент достигает 950 Нм. Двигатель получил новые турбины и перенастроенный блок управления. Это на 150 л.с. и 150 Нм больше, чем у "стокового" Porsche 911 Turbo S.

Для тех, у кого нет нужды в 800-сильном монстре, TechArt предлагает вариант апгрейда "попроще", без установки новых турбин. В его арсенале – 700 л.с. и 900 Нм.

Подвеску занизили на 25 мм, установили новый комплект пружин и амортизаторов. Салон богато отделан алькантарой и карбоном, а также логотипами GTstreet R. Чуть позже к заказу будет доступен пакет Clubsport Package для трек-дней, который предполагает установку спортивных "ковшей", полностью регулируемой подвески, а также каркаса безопасности.

TechArt планирует построить всего 87 экземпляров модели GTstreet R. Превращение Porsche 911 Turbo или Turbo S в GTstreet R обойдется минимум в 73 тысячи евро без учета налогов и стоимости машины-"донора".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche представила "туристическую" версию модели 911 GT3.