Ателье Liberty Walk доработало Land Cruiser 300

Тюинговое ателье Liberty Walk известно своими нетривиальными проектами для доработки спорткаров. Но, похоже, времена действительно меняются, и в компании подготовили комплект для нового поколения легендарного Toyota Land Cruiser.

Об этом сообщается на странице компании в Instagram. К модернизации внешности "трехсотого" при влекли еще одну компанию Sphere Light, которая специализируется на разработке широкого ассортимента светодиодов. Комплект будет доступен к заказу в будущем году.

В Японии есть несколько компаний, которые создают комплекты обвесов для Land Cruiser. Среди них, – Modelista и Wald, которые уже представили свои наработки. Но для Liberty Walk это первый подобный опыт и, надо отметить, вполне удачный. Автомобиль получил широченные колесные арки, карбоновый капот и комплект бамперов со встроенными LED-фонарями от Sphere Light.

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Вместо фирменной эмблемы Toyota на облицовке радиатора появилась надпись Liberty Walk. Также для модели подготовили новые широкие и крупные колесные диски оригинального дизайна с низкопрофильной резиной от Yokohama. Сзади на двери установили два спойлера, а также иной бампер и диффузор с парой хромированных патрубков.

В продаже комплект от Liberty Walk & Sphere Light появится в будущем году. В Японии его оценили в $17871, а на экспортных рынках он будет стоить не менее $19580.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ателье Liberty Walk сделал для Jeep Wrangler апокалиптический макияж.