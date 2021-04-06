Liberty Walk предоставили Jeep Wrangler апокалиптический макияж

Тюнеры Liberty Walk модифицировали Jeep Wrangler. С обвесом LB-Works Fairline от японских мастеров автомобиль теперь выглядит так, словно он со съемок фильма "Безумный Макс".

Комплект состоит из стальных передних и задних бамперов, чрезвычайно широких крыльев и трубчатых боковых ступеней. Также внедорожник получил стальные двери без окон и толстую обшивку ветрового стекла. Об этом сообщает Carscoops.

Военноподобная сетка накрывает салон, проходя от лобового стекла до двери багажника. Дополнительные фонари были установлены в бампере, возле крыши и рядом с фарами, также светом оснастили задний бампер. В пакет еще вошла поднятая подвеска и новые колеса.

Liberty Walk берет плату в размере 3645 долларов за решетку радиатора и широкие крылья с видимыми болтами на местном уровне и 4034 долларов, если поставлять за границу.

Изготовленные детали можно заказать отдельно. В этом случае решетка и крылья стоят 795 долларов или 880 долларов и 2850 долларов или 3154 соответственно. На другие модификации тюнер не обнародовал цены.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep представил особую версию Wrangler 1941 Limited Edition, которая имеет "лифтованную" подвеску с амортизаторами Fox, мощный передний бампер, расширители колесных арок и массивную защиту двигателя.