Aston Martin подготовил 'формульные' версии модели Vantage

Британская компания Aston Martin представила новую версию своего спорткара Vantage, получившую обозначение F1 Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году автомобили Aston Martin будут выполнять роль официальных машин безопасности на этапах чемпионата Формулы-1. По случаю этого события компания подготовила лимитированную серию купе и родстеров Vantage F1 Edition.

От обычного Vantage версия F1 Edition будет отличаться более мощным мотором. 4-литровый V8 битурбо от AMG форсировали с 510 до 535 л.с., а крутящий момент не изменился и достигает 685 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", который модернизировали для лучшего быстродействия. Кроме того, новинка отличается настройками и элементами подвески, а также более "острыми" настройками рулевого управления.

Внешне Aston Martin Vantage F1 Edition выделяется изумрудным оттенком цвета Racing Green, 21-дюймовыми легкосплавными дисками с особыми шинами Pirelli, а также развитым аэродинамическим обвесом. Дизайнеры дополнили облик серыми элементами декора.

Стоимость Aston Martin Vantage F1 Edition стартует с отметки 162 тысячи евро. Первые авто поступят к покупателям в мае нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin готовит электрический кроссовер и спорткар.