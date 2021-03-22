Aston Martin підготував 'формульні' версії моделі Vantage

Британська компанія Aston Martin представила нову версію свого спорткара Vantage, що отримала позначення F1 Edition.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У цьому році автомобілі Aston Martin будуть виконувати роль офіційних машин безпеки на етапах чемпіонату Формули-1. З цієї нагоди компанія підготувала лімітовану серію купе та родстерів Vantage F1 Edition.

Від звичайного Vantage версія F1 Edition буде відрізнятися більш потужним мотором. 4-літровий V8 битурбо від AMG форсували з 510 до 535 к.с., а крутний момент не змінився та становить 685 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат", який модернізували для кращої швидкодії. Крім того, новинка відрізняється настройками та елементами підвіски, а також більш "гострими" настройками рульового управління.

Зовні Aston Martin Vantage F1 Edition виділяється смарагдовим відтінком кольору Racing Green, 21-дюймовими легкосплавними дисками з особливими шинами Pirelli, а також розвиненим аеродинамічним обвісом. Дизайнери доповнили вигляд сірими елементами декору.

Вартість Aston Martin Vantage F1 Edition стартує з позначки 162 тисячі євро. Перші авто надійдуть до покупців у травні нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin готує електричний кросовер та спорткар.