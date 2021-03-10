Aston Martin готовит электрический кроссовер и спорткар

Aston Martin готовит две электрические модели – кроссовер и спорткар. Их начнут собирать в 2025 году в Великобритании.

Спортивную модель попытаются сделать похожей на машины бренда с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Она получит переднее расположение двигателя и возможно задний привод. Электрический кроссовер будет иметь полный привод. Об этом Financial Times рассказал владелец Aston Martin Лоуренс Стролл.

В течение следующих четырех лет компания должна начать изготовление гибридных версий своих автомобилей. За ними последуют модели, работающие только на аккумуляторах.

Владелец бренда заявил, что электрификация не будет проблемой для компании, поскольку технологии могут передать Mercedes-Benz, с которым Aston Martin имеет техническое партнерство. Стролл отметил, что благодаря этому сотрудничеству они находятся впереди своих конкурентов.

Спорткар будут изготавливать на заводе автопроизводителя в английском Гэйдоне, а кроссовер в графстве Гламорган, что в Уэльсе. В то же время в Aston Martin сообщили, что для любителей будут продолжать делать традиционные двигатели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin Valhalla может получить двигатель от Mercedes. Вероятно, это будет 1,6-литровый гибридный V6 от Mercedes-AMG Project ONE, который выдает 1000 лошадиных сил.