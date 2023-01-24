Какой пробег авто за год идеальный: как распознать бывшее такси при покупке

При покупке подержанного авто эксперты советуют, как огня, избегать автомобилей, когда-то работавших в такси. Даже при тщательном уходе со стороны владельца такое авто все равно работает на грани своих возможностей, поэтому к моменту перепродажи находится в очень изношенном состоянии. Как определить, использовали ли машину в такси? По пробегу.

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Издание "Твоя машина" советует обращать на эту цифру особое внимание. В идеале пробег не должен превышать 15-20 тысяч километров в год при условии, что машина не стояла регулярно в пробках и не ездила по бездорожью или плохим дорогам. Для этого вместе с информацией о количестве предыдущих владельцев и ДТП в прошлом необходимо также поинтересоваться, в какой местности использовали авто.

Если автомобиль имеет несколько сотен тысяч километров пробега, это скорее всего указывает на то, что он работал в такси. Режим эксплуатации в этом случае приводит к тому, что все узлы и расходные материалы быстро исчерпывают свой ресурс. На момент продажи такая машина, скорее всего, уже не пригодна для дальнейшей работы или находится на грани.

Вместе с тем эксперты не рекомендуют покупать также машины с очень маленьким пробегом. Это означает, что авто использовали редко, что тоже отрицательно влияет на его состояние. От длительного простоя, в частности, страдают аккумулятор, резина, лакокрасочное покрытие и кузов. Также в таком случае моторное масло стекает в поддон, а от этого пересыхают сальники и уплотнительные резинки. То есть машина скорее всего потребует ремонта и замены деталей.

Чтобы узнать реальный пробег автомобиля, можно обратиться в дилерский центр. Если вы приобретаете машину в возрасте 4-5 лет, ее пробег должен составить около 75 тысяч километров.

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