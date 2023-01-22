Принесут больше вреда: с какими средствами для мытья авто нужно быть очень осторожным

Нынче в соцсетях можно найти множество советов по мойке автомобиля. Однако следует тщательно фильтровать информацию, ведь не все "лайфхаки" могут быть полезны.

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Некоторые из них даже несут потенциальную опасность и доставят больше вреда, чем пользы. Издание Express рассказало, с какими средствами для мойки авто следует быть особенно аккуратными.

К примеру, многие пользователи сети TikTok активно снимают ролики с "лайфхаками". Они советуют использовать оливковое (или любое другое) масло, чтобы очистить приборную панель. В теории это, наверное, может показаться хорошей идеей, но какой смысл использовать жирное и скользкое масло для того, чтобы избавиться от грязи? Так называемые эксперты и дальше утверждают, что средство будет действовать как "идеальный полироль для автомобиля".

Также водителям советовали использовать старую зубную щетку при чистке автомобиля, чтобы попасть во все труднодоступные места. По рецепту, следовало смешать порошок и воду, создав "суперпасту" для блеска колпаков.

Еще один "лайфхак", что принесет больше вреда состоит в том, чтобы использовать пену для бритья против запотевания стекол.

Даже больше – с коррозией призывают сражаться обычной кока-колой. Якобы налитая на ржавчину круги поможет "съесть" коррозию.

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